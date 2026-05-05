Controlli ispettivi in edilizia nel Reggino, sospensioni e maxi sanzione di 7.800 euro

Nell’ambito dei controlli in edilizia, sono state ispezionati 2 cantieri.

Nel primo, operante nel capoluogo reggino, gli ispettori hanno impartito una prescrizione per inadeguata viabilità di cantiere.

Nel secondo, nella Fascia Ionica reggina, è stata emessa una prescrizione per assenza di vie di accesso nei lavori in quota.

Nel contesto dei controlli in agricoltura, nella Piana di Gioia Tauro è stata ispezionata, tra le altre, una ditta con 2 lavoratori, risultati entrambi in nero. L’impresa agricola è stata pertanto sospesa: per riaprire, dovrà versare la somma di 2.500 euro a titolo di somma aggiuntiva, la maxi-sanzione di 7.800 euro e le sanzioni amministrative conseguenti alle prescrizioni penali relative alla mancata sorveglianza sanitaria e all’omessa formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.