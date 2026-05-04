ReggioPrimoMaggio 2026: oltre 16 ore di festa e di spettacolo con Studio54network e oltre 20 artisti. Decine di migliaia di presenze in un’Arena dello Stretto da record

Un successo straordinario, oltre ogni aspettativa. Il ReggioPrimoMaggio 2026 si conferma come uno degli eventi musicali più importanti del Sud Italia, capace di registrare numeri imponenti e un entusiasmo senza precedenti.

Per oltre *16 ore consecutive di diretta radiotelevisiva e spettacolo, l’Arena dello Stretto e il Lungomare Falcomatà sono stati il cuore pulsante di una grande festa che ha richiamato *decine di migliaia di persone, trasformando il lungomare della città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

L’evento, promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, è stato prodotto, organizzato e condotto da Studio54network, che ha confermato la propria forza nella realizzazione di grandi eventi live, grazie a una macchina organizzativa imponente e perfettamente coordinata.

I numeri del successo

Oltre 16 ore di musica e intrattenimento ininterrotti

Decine di migliaia di presenze tra Arena e Lungomare

Oltre 20 artisti sul palco

Quasi 200 partecipanti all’RPM Music Contest da tutta Italia

Diretta radiofonica e televisiva interregionale

Con i conduttori di Studio54network, ancora una volta superlativi nel coinvolgimento di un pubblico visto a cantare e ballare per quasi 9 ore, una line-up di altissimo livello ha garantito uno spettacolo continuo e coinvolgente, con artisti di primo piano come Enrico Nigiotti, Rosa Chemical, Marco Carta, Le Vibrazioni, i New Trolls, Cioffi, gli Sugarfree, Random, Alex Wyse, Serena De Bari e Federica Abbate, insieme a numerosi altri protagonisti della scena discopgrafica e musicale italiana.

Grande partecipazione anche per l’*RPM Music Contest, che ha valorizzato i nuovi talenti emergenti, premiando **Valentina Indelicato, Quarto e Sara Naldi, con *Kresta e Mosaiko vincitori dei premi della critica.

L’Arena dello Stretto si è trasformata in uno spettacolo di luci, colori ed emozioni, con il pubblico quanto mai protagonista: famiglie, giovani, fans e appassionati provenienti non solo dal territorio calabrese hanno condiviso e reso possibile un evento destinato a rimanere nella storia.

Il ReggioPrimoMaggio 2026 si chiude così con un bilancio estremamente positivo, confermando la crescita costante dell’evento e il suo ruolo strategico nella valorizzazione del territorio.

Un grande successo di pubblico, organizzazione e contenuti che proietta già lo sguardo alla prossima edizione.