Nuovi volontari specializzati in Telecomunicazioni per il Comitato Taurianovese di Croce Rossa

Si è concluso oggi con l’esame finale il corso TLC (Telecomunicazioni) iniziato a dicembre 2025 che ha formato e specializzato 16 nuovi volontari del Comitato di Taurianova in Telecomunicazioni e Radiocomunicazioni CRI.

Il corso svolto con lezioni sia teoriche che pratiche in modalità online e di presenza , ha visto la partecipazione di docenti esperti quali, il Delegato Tecnico Regionale TLC Calabria, il Componente della Commissione nazionale TLC CRI Francesco Pascuzzo, il docente esperto Di Sole Pasquale. ” Da oggi si rafforza l’organico dei volontari specializzati in telecomunicazioni e radiocomunicazioni ” questo il commento del Presidente del Comitato della CRI Taurianovese Fazzalari ” ciò è importante poiché avere personale specializzato significa avere volontari efficenti ed efficaci nelle attività sia dell’emergenza che nelle attività quotidiane che richiedono tale specificità” “Un ringraziamento al Comitato di Crotone per la disponibilità e il supporto datoci e un ringraziamento di cuore anche al Direttore del corso vol. Pascuzzo Francesco per tutto il supporto e per la gestione del corso”.