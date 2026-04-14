Reggio Calabria, un altro emendamento Cannizzaro e altri 15milioni di euro in arrivo, “Una grandissima notizia per la città”. VIDEO
Apr 14, 2026 - redazione
“15 sono i milioni di euro appena approvati attraverso il mio emendamento in Commissione Ambiente. Il 16.09 emendamento Cannizzaro che porta in dote 15 milioni di euro di cui 10 destinati al Comune di Reggio Calabria, utilizzabili per ammodernamento dei lungomari, accessibilità del coro urbano e 5 milioni di euro destinati all’erosione costiera di Cannitello, problema atavico di quel territorio. Per i dettagli domani in conferenza stampa sono molto, ma molto soddisfatto”. Così il deputato Francesco Cannizzaro in un suo video Instagram.