Reggio Calabria, un altro emendamento Cannizzaro e altri 15milioni di euro in arrivo, “Una grandissima notizia per la città”. VIDEO

Mariaelena Senese, segretaria generale UIL Calabria, intervenendo – stamani – al congresso regionale della FenealUil, ha preso posizione su alcuni dei temi più urgenti per il territorio: housing sociale, ZesUnica del Mezzogiorno, infrastrutture e dissesto idrogeologico. «Le fragilità di questa regione non sono più emergenze temporanee: sono diventate strutturali che segnano in maniera persistente il […]