Reggio Calabria Sanità, il Pd apre un confronto su territorio, ospedali e Pnrr. Appuntamento mercoledì alle ore 17 al Dopolavoro ferroviario
Dic 15, 2025 - redazione
La Federazione metropolitana del Pd di Reggio Calabria promuove un incontro pubblico di confronto sui principali nodi della sanità in provincia. L’appuntamento è per mercoledì 17 dicembre, alle ore 17, presso il saloncino del Dopolavoro ferroviario di Reggio Calabria (ingresso da piazza Garibaldi).
L’iniziativa nasce dalla necessità di aprire uno spazio di discussione serio e documentato sulle criticità che continuano a segnare il sistema sanitario provinciale, con particolare riferimento alla sanità territoriale, alla rete ospedaliera e allo stato di attuazione degli interventi previsti dal PNRR.
I lavori prenderanno le mosse dalle relazioni introduttive del segretario provinciale Peppe Panetta e di Rubens Curia, che offrirà un quadro di analisi sulle condizioni attuali della sanità nella provincia di Reggio Calabria, evidenziando problemi strutturali, ritardi e prospettive di intervento.
All’incontro sono invitati operatori sanitari, rappresentanti delle associazioni, dirigenti di partito, amministratori ed eletti, insieme a iscritti e simpatizzanti del Pd, con l’obiettivo di favorire un confronto ampio e partecipato, capace di valorizzare competenze, esperienze e contributi provenienti dal territorio.
La Federazione metropolitana ribadisce la centralità del diritto alla salute e l’urgenza di un impegno costante per rafforzare la sanità pubblica calabrese, partendo dall’ascolto delle comunità e di chi ogni giorno opera nel sistema sanitario.