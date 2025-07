Reggio Calabria, premiato il cardiologo-stimolatore Sebastiano Quartuccio:” dedico questo premio a mio papà e al primario Amodeo, motore della mia formazione in sala operatoria “

La serata del Premio Nazionale Reggio Calabria Day ha incantato il pubblico con la sua eleganza e raffinatezza, grazie alla location del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”. La XXII edizione del premio ha visto il conferimento di riconoscimenti a eccellenze che hanno dato lustro alla città di Reggio Calabria, dimostrando che i Reggini sono i degni e nobili figli dell’antica Rhegion. Il Presidente dell’Associazione Turistica Proloco Città di Reggio Calabria, Cav. Giuseppe Tripodi, ha sottolineato l’importanza dell’amore come valore fondamentale per realizzare i sogni impossibili. Ha ribadito che l’amore è un valore che i Reggini hanno sempre avuto nel cuore e con il quale hanno testimoniato l’orgoglio e la fierezza di appartenere alla città della Fata Morgana.

Gli interventi del Presidente del Circolo del Tennis R. Polimeni Avv.

Ezio Privitera, del Consigliere Metropolitano Giuseppe Giordano e del Garante dell’infanzia e l’adolescenza per la città Metropolitana di Reggio Calabria Dr. Emanuele Mattia hanno elogiato il Presidente Tripodi per l’impegno e la passione con cui organizza la manifestazione. La premiazione della Sezione Stampa è stata la novità di questa edizione, volta a omaggiare le testate giornalistiche e i giornalisti che offrono il loro contributo per fornire un’informazione libera e democratica.

La cerimonia di premiazione si è svolta in un clima suggestivo, con la conduzione impeccabile dei giornalisti Francesca Laurendi e Gianluca Scopelliti.

TRA I PREMIATI;

Sebastiano Quartuccio Medico Chirurgo Specialista in Medicina Interna Cardiologia UTIC e Cardiostimolazione Ospedale di Polistena (R.C.),

Quartuccio nel messaggio inviato ai suoi colleghi;

“Ciao a tutti e grazie per le belle parole.

Volevo condividere con voi che sul palco ho espresso un pensiero :

“Sono onorato di ricevere questa onoreficenza e dedico questo premio a mio padre che non c’è più, ed alla mia famiglia perché quando ti proroghi per il lavoro chi ne paga le spese dell’assenza è proprio la famiglia che però non ha mai smesso di sostenermi”.

“Inoltre ho avuto la fortuna di avere un primario che mentre ero in sala operatoria, mi copriva negli ambulatori e dal pronto soccorso lavorando come e più di me. Il dottor Amodeo è stato come un padre nel corso della mia professione aiutandomi a dedicarmi a quello che più mi ha portato in alto, e come sua filosofia non si è messo davanti ma mi è rimasto accanto”.

Grazie sempre a tutti voi colleghi per ogni volta che mi avete sostenuto, coperto, coccolato, aiutato. Da soli non si può fare nulla è questa la vera forza.

Vi voglio bene”

LA RISPOSTA DEL DOTT. VINCENZO AMODEO

“Grazie a Te Sebastiano. Tutto meritato, stima affetto e riconoscenza da parte nostra e delle persone che hai curato con ineccepibile professionalità ed inimitabile garbo. Il futuro della cardiologia del nostro territorio è nelle tue mani. Sei tutti noi”.