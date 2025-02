Reggio Calabria, la polizia locale sequestra frutta e verdura venduta abusivamente

Polizia Locale: sequestrato quasi un quintale di frutta e verdura venduta abusivamente.

Nell’ambito di specifici e mirati servizi di Polizia Commerciale ed amministrativa , la Polizia Locale di Reggio Calabria nella giornata di ieri, ha sorpreso due venditori ambulanti abusivi ad esporre, per la vendita, circa un quintale di merce alimentare priva del certificato di tracciabilità e di provenienza.

Le derrate si trovavano adagiate a contatto diretto col suolo , tra la polvere, detriti vari e anche qualche escremento animale.

Immediatamente è scattato il sequestro e le sanzioni pecuniarie per oltre 10.000 euro complessivi. La merce non è stata ritenuta ovviamente idonea al consumo dai competenti organi sanitari e pertanto avviata immediatamente alla distruzione.

Continua dunque senza sosta l’attività a tutela della libera concorrenza e della igienicità degli alimenti. Dal Comando l’invito è di acquistare derrate alimentari solo da commercianti in grado di garantire la tracciabilità del prodotto secondo quanto prescritto dalla legislazione in materia.