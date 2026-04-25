Reggio Calabria, Elezioni comunali, il Pd presenta la lista. A guidarla Maria AntoniettaRositani
Apr 25, 2026 - redazione
Elezioni comunali, il Pd presenta la lista. A guidarla Maria AntoniettaRositani. Il segretario Panetta: “Mettiamo al servizio della cittàcandidati autorevoli e competenti”Il Partito Democratico presenta la propria lista in vista delle prossimeelezioni comunali, al termine di un lavoro politico e organizzativo che haportato alla costruzione di una proposta autorevole, credibile e fortementeradicata nel territorio.
“Abbiamo lavorato con serietà e responsabilità – dichiara il segretariometropolitano del Pd, Peppe Panetta – per mettere in campo una lista forte,capace di rappresentare al meglio la comunità. Una squadra composta dadonne e uomini che uniscono competenze, professionalità ed esperienzaamministrativa, insieme a nuove energie e sensibilità civiche. Del restofin dall’inizio abbiamo lavorato, a tutti i livelli, a costruire unaproposta solida, credibile e vicina ai bisogni reali delle persone”.
Una lista che nasce dal territorio e che al territorio intende dare voce,valorizzando percorsi politici e civici, esperienze professionali e impegnosociale. “Non è una somma di candidature – spiega ancora Panetta – ma unprogetto collettivo che guarda al futuro della città con serietà evisione”.A guidare la lista è Maria Antonietta Rositani, figura simbolo di coraggioe impegno civile, testimone di una battaglia personale e pubblica contro laviolenza e per l’affermazione dei diritti. La sua presenza rappresenta unsegnale forte, in particolare sul fronte della rappresentanza femminile edella centralità delle politiche per la dignità e la tutela delle persone.
“Con questa lista – conclude Panetta –-il Partito Democratico conferma lapropria volontà di essere forza centrale, responsabile e determinata nelcostruire una prospettiva di crescita e sviluppo per la città, all’internodel progetto politico a sostegno di Mimmo Battaglia sindaco”.
Di seguito tutti i nomi dei candidati della ista del Pd
Maria Antonietta Rositani
Maria Amaddeo
Anna Maria Pia Ardito
Francesco Arfuso
Margherita Azzarà
Francesco Orlando Barreca detto Franco
Maria Bellini
Valeria Borruto
Anna Maria Briante
Paolo Brunetti
Carmela Caminiti
Francesca Costantino
Roberto Diano
Aida Fiumara
Annamaria Greco
Irene Patrizia Ielo
Manuela Lacaria
Simona Mafrici
Marcantonino Malara, detto Nino
Giuseppe Marino
Vincenzo Marra
Angela Martino
Eleonora Maria Pia Megale
Emilio Minniti
Giovanna Modafferi
Christine Monticelli, detta Romeo
Nicola Neto
Lucia Anita Nucera in Maisano, detta Anna, Nucara, Nocera
Vincenza Quattrone
Antonio Ruvolo
Giuseppe Triolo
Carmelo Versace