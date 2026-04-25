Reggio Calabria, Elezioni comunali, il Pd presenta la lista. A guidarla Maria AntoniettaRositani

Elezioni comunali, il Pd presenta la lista. A guidarla Maria AntoniettaRositani. Il segretario Panetta: “Mettiamo al servizio della cittàcandidati autorevoli e competenti”Il Partito Democratico presenta la propria lista in vista delle prossimeelezioni comunali, al termine di un lavoro politico e organizzativo che haportato alla costruzione di una proposta autorevole, credibile e fortementeradicata nel territorio.

“Abbiamo lavorato con serietà e responsabilità – dichiara il segretariometropolitano del Pd, Peppe Panetta – per mettere in campo una lista forte,capace di rappresentare al meglio la comunità. Una squadra composta dadonne e uomini che uniscono competenze, professionalità ed esperienzaamministrativa, insieme a nuove energie e sensibilità civiche. Del restofin dall’inizio abbiamo lavorato, a tutti i livelli, a costruire unaproposta solida, credibile e vicina ai bisogni reali delle persone”.

Una lista che nasce dal territorio e che al territorio intende dare voce,valorizzando percorsi politici e civici, esperienze professionali e impegnosociale. “Non è una somma di candidature – spiega ancora Panetta – ma unprogetto collettivo che guarda al futuro della città con serietà evisione”.A guidare la lista è Maria Antonietta Rositani, figura simbolo di coraggioe impegno civile, testimone di una battaglia personale e pubblica contro laviolenza e per l’affermazione dei diritti. La sua presenza rappresenta unsegnale forte, in particolare sul fronte della rappresentanza femminile edella centralità delle politiche per la dignità e la tutela delle persone.

“Con questa lista – conclude Panetta –-il Partito Democratico conferma lapropria volontà di essere forza centrale, responsabile e determinata nelcostruire una prospettiva di crescita e sviluppo per la città, all’internodel progetto politico a sostegno di Mimmo Battaglia sindaco”.

Di seguito tutti i nomi dei candidati della ista del Pd

Maria Antonietta Rositani

Maria Amaddeo

Anna Maria Pia Ardito

Francesco Arfuso

Margherita Azzarà

Francesco Orlando Barreca detto Franco

Maria Bellini

Valeria Borruto

Anna Maria Briante

Paolo Brunetti

Carmela Caminiti

Francesca Costantino

Roberto Diano

Aida Fiumara

Annamaria Greco

Irene Patrizia Ielo

Manuela Lacaria

Simona Mafrici

Marcantonino Malara, detto Nino

Giuseppe Marino

Vincenzo Marra

Angela Martino

Eleonora Maria Pia Megale

Emilio Minniti

Giovanna Modafferi

Christine Monticelli, detta Romeo

Nicola Neto

Lucia Anita Nucera in Maisano, detta Anna, Nucara, Nocera

Vincenza Quattrone

Antonio Ruvolo

Giuseppe Triolo

Carmelo Versace