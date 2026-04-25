Reggio Calabria, ecco la lista “Battaglia sindaco “

Nella lista della candidata a sindaco Lucia Alì, si registra il ritorno di Michele Galimi, già sindaco di Cinquefrondi e di Aldo Polisena, assessore proprio della stagione Galimi. La candidata a Sindaco ha sottolineato che l’obiettivo principale del programma di Risveglio, sia la voglia di lottare l’isolamento e la precarietà di tante persone.Per questo motivo […]