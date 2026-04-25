Elezioni Comunali Cinquefrondi, la lista “Risveglio” del candidato a sindaco Lucia Alì

Nella lista della candidata a sindaco Lucia Alì, si registra il ritorno di Michele Galimi, già sindaco di Cinquefrondi e di Aldo Polisena, assessore proprio della stagione Galimi.

La candidata a Sindaco ha sottolineato che l’obiettivo principale del programma di Risveglio, sia la voglia di lottare l’isolamento e la precarietà di tante persone.

Per questo motivo la nostra lista accoglie madri di famiglia che saranno testimonianza delle difficoltà che si registrano in molti ambienti.

Lista

Bellini Alessandra

Burzese Michele

Fiorillo Angelo

Michele Galimi

Polisena Aldo

Pronesti Michele

Italiano Nino

Ladini Teresa

Spano’ Vanessa