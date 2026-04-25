Elezioni Comunali Cinquefrondi, la lista “Risveglio” del candidato a sindaco Lucia Alì
Apr 25, 2026 - redazione
Nella lista della candidata a sindaco Lucia Alì, si registra il ritorno di Michele Galimi, già sindaco di Cinquefrondi e di Aldo Polisena, assessore proprio della stagione Galimi.
La candidata a Sindaco ha sottolineato che l’obiettivo principale del programma di Risveglio, sia la voglia di lottare l’isolamento e la precarietà di tante persone.
Per questo motivo la nostra lista accoglie madri di famiglia che saranno testimonianza delle difficoltà che si registrano in molti ambienti.
Lista
Bellini Alessandra
Burzese Michele
Fiorillo Angelo
Michele Galimi
Polisena Aldo
Pronesti Michele
Italiano Nino
Ladini Teresa
Spano’ Vanessa