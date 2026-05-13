Reggio Calabria, cordoglio del senatore Irto per la scomparsa di monsignor Iachino: “La città perde un testimone autentico di carità”

Il senatore Nicola Irto esprime profondo cordoglio per la scomparsa di monsignor Antonino Iachino, “figura storica della Chiesa reggina e riferimento umano, spirituale e sociale per l’intera comunità dello Stretto”. “Con monsignor Iachino, Reggio Calabria – precisa poi Irto – perde un testimone autentico di carità, un sacerdote che ha vissuto il proprio ministero accanto agli ultimi, alle persone fragili e ai poveri, senza mai smarrire la sua umiltà e la sua straordinaria umanità. È stato un uomo disponibile con tutti, pronto a donare ogni volta una parola di conforto, un sorriso, un aiuto a chi aveva bisogno”. Già direttore della Caritas diocesana e vicario generale dell’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, “monsignor Iachino – rammenta Irto – è stato per decenni una presenza fondamentale nella vita ecclesiale e civile della città, sempre legato alla sua terra e ai valori della solidarietà e prossimità”. “Da oggi Reggio Calabria è più povera perché perde una figura esemplare, che ha incarnato il volto più autentico della Chiesa, vicina agli ultimi e alle ferite umane. Alla sua famiglia, all’arcidiocesi e alla comunità cattolica reggina – conclude il parlamentare – rivolgo il mio pensiero e la mia vicinanza, con grande affetto”.