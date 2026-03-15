Referendum, Meloni “Andare oltre appartenenze politiche”

Precipita da un dirupo di 40 metri e trascorre la notte all’addiaccio, la squadra dei vigili del fuoco di Siderno, col supporto di Monasterace e Bianco, è intervenuta questa mattina poco dopo le 4 per il recupero di una persona che era caduta accidentalmente in un dirupo a una profondità di 40 metri circa. L’incidente […]