Referendum Giustizia. Convocato il Coordinamento Provinciale di Cosenza di Fratelli d’Italia per sostenere il sì

Il prossimo sabato 24 gennaio, in via Parisio 1, a Cosenza è stato convocato, per la pianificazione della campagna referendaria per il sì dei prossimi 22-23 marzo sulla riforma della giustizia, il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, allargato a tutti i segretari cittadini e agli eletti e presieduta dal commissario provinciale.

Si tratta di una riforma epocale, quella della giustizia, attesa da anni ed invocata da tutti, che mai nessun Governo è riuscito realizzare. A farlo è stato il Governo Meloni, che la aveva inserita tra i punti programmatici alle scorse elezioni politiche e che, con coerenza, l’ha portata avanti.

La parola adesso passa ai cittadini che saranno chiamati a decidere se la giustizia in Italia va bene così com’è, con il cittadino sul gradino più basso della scala processuale e con il Pubblico Ministero che condivide la stessa carriera del Giudice, o se è ora che chi decide della loro vita sia davvero una figura terza ed imparziale, come impone la nostra Costituzione.

Il sostegno di tutti i circoli della Provincia di Cosenza, con gazebi ed incontri dedicati, servirà ad informare i cittadini sulla bontà della riforma, contro le strumentalizzazioni e le menzogne della sinistra.