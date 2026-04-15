Rao (Fondazione Varia di Palmi ETS), “buon lavoro ai nuovi consiglieri nominati di recente”

In qualità di Presidente della Fondazione Varia di Palmi ETS, desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro ai nuovi Consiglieri recentemente nominati. A loro va il mio benvenuto e la mia piena fiducia. Sono certo che, con competenza, senso di responsabilità e spirito di servizio, sapranno contribuire in modo determinante al percorso di crescita e consolidamento della Fondazione.

In merito alla situazione economica dell’Ente, la Fondazione sta portando avanti un percorso strutturato, concreto e monitorato, che ha già prodotto una significativa riduzione dell’esposizione e che prosegue con l’obiettivo del suo progressivo azzeramento. Il Bilancio 2025, attualmente in fase di definizione, restituirà un quadro chiaro, coerente e pienamente rappresentativo dello stato dell’Ente.

La Fondazione continua a operare con serietà, responsabilità e visione, nel pieno rispetto degli impegni assunti, con una governance rafforzata e un’impostazione organizzativa già pienamente attiva sui principali ambiti operativi.

In questo contesto, le attività legate alla Varia 2026 stanno seguendo il percorso previsto, secondo una pianificazione già avviata e coerente con il valore e la complessità dell’evento. Il lavoro procede con metodo e continuità, nel rispetto di un patrimonio culturale e identitario che rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità.

La Varia non è solo un evento, ma un simbolo di appartenenza, tradizione e orgoglio collettivo. È su questa consapevolezza che la Fondazione continua a lavorare, con determinazione e senso di responsabilità, guardando al futuro con solidità e visione.

Il Presidente

Fondazione Varia di Palmi ETS

Leonardo Rao