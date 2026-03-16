Ragusa, incidente stradale in Contrada Conservatore: una vittima

RAGUSA (ITALPRESS) – Una persona è morta ieri sera, poco dopo le 23,00, a seguito di un incidente stradale in contrada Conservatore a Ragusa. Coinvolti una Mercedes classe A e una Audi. La donna che viaggiava con la vittima è stata ricoverata all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Sul posto personale dei Vigili del fuoco di Ragusa, che ha operato fino alle 4 del mattino, mettendo in sicurezza l’area ed illuminandola per consentire i rilievi di competenza delle forze di polizia stradale questura e carabinieri.

Foto: vvf Ragusa

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