Palmi, gestione rugby e teatro: Calabria chiede chiarimenti sugli avvisi pubblicati in fase elettorale

Il candidato a sindaco Giovanni Calabria interviene in merito alla

recente pubblicazione degli avvisi pubblici per la manifestazione di

interesse all’affidamento e gestione del campo da rugby e del teatro

all’aperto in località Motta.

“Si tratta – dichiara Calabria – di strutture strategiche per la vita

sportiva e culturale della città, la cui gestione produrrà effetti concreti

nei prossimi anni. Proprio per questo, riteniamo necessario un

approfondimento pubblico sulle tempistiche e sulle modalità con cui

tali procedure sono state avviate”

.

Il Consiglio comunale di Palmi è stato sciolto lo scorso 20 febbraio e la

città si avvia al rinnovo degli organi elettivi. In questo contesto, la

pubblicazione di avvisi con scadenze collocate a ridosso delle elezioni

solleva, secondo Calabria,

“un tema di opportunità amministrativa e

politica che non può essere sottovalutato”

.

“Pur nel rispetto dell’operato degli uffici e della legittimità formale

degli atti – prosegue – è evidente che tempistiche così ristrette

rischiano di incidere sulla piena partecipazione e sulla più ampia

concorrenza possibile tra gli operatori interessati”

.

Ulteriore elemento evidenziato riguarda la comunicazione: “Per

procedure di questo rilievo sarebbe stato auspicabile garantire la

massima diffusione, anche attraverso i canali istituzionali più seguiti,

al fine di assicurare trasparenza e pari opportunità”

.

Alla luce di ciò, Calabria chiede all’Amministrazione uscente e al

candidato sindaco che si pone in continuità con essa di chiarire

pubblicamente “le ragioni che hanno determinato queste tempistiche”

e se non si ritenga “più opportuno demandare scelte di tale impatto

alla futura amministrazione, pienamente legittimata dal voto dei

cittadini”

.