Palmi, gestione rugby e teatro: Calabria chiede chiarimenti sugli avvisi pubblicati in fase elettorale
Mag 06, 2026 - redazione
Il candidato a sindaco Giovanni Calabria interviene in merito alla
recente pubblicazione degli avvisi pubblici per la manifestazione di
interesse all’affidamento e gestione del campo da rugby e del teatro
all’aperto in località Motta.
“Si tratta – dichiara Calabria – di strutture strategiche per la vita
sportiva e culturale della città, la cui gestione produrrà effetti concreti
nei prossimi anni. Proprio per questo, riteniamo necessario un
approfondimento pubblico sulle tempistiche e sulle modalità con cui
tali procedure sono state avviate”
.
Il Consiglio comunale di Palmi è stato sciolto lo scorso 20 febbraio e la
città si avvia al rinnovo degli organi elettivi. In questo contesto, la
pubblicazione di avvisi con scadenze collocate a ridosso delle elezioni
solleva, secondo Calabria,
“un tema di opportunità amministrativa e
politica che non può essere sottovalutato”
.
“Pur nel rispetto dell’operato degli uffici e della legittimità formale
degli atti – prosegue – è evidente che tempistiche così ristrette
rischiano di incidere sulla piena partecipazione e sulla più ampia
concorrenza possibile tra gli operatori interessati”
.
Ulteriore elemento evidenziato riguarda la comunicazione: “Per
procedure di questo rilievo sarebbe stato auspicabile garantire la
massima diffusione, anche attraverso i canali istituzionali più seguiti,
al fine di assicurare trasparenza e pari opportunità”
.
Alla luce di ciò, Calabria chiede all’Amministrazione uscente e al
candidato sindaco che si pone in continuità con essa di chiarire
pubblicamente “le ragioni che hanno determinato queste tempistiche”
e se non si ritenga “più opportuno demandare scelte di tale impatto
alla futura amministrazione, pienamente legittimata dal voto dei
cittadini”
.