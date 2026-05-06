Gioia Tauro, Dalla segnalazione ai fatti: il vicesindaco Parrello mette in sicurezza l’incrocio di via Stella Polare

DI CLEMENTE CORVO

L’efficienza al servizio dei cittadini ha un nome e un volto. Dopo la nostra segnalazione sull’errata funzionalità del semaforo all’incrocio tra via Stella Polare e via Lo Moro, con i vari colori che si sovrapponevano, il vicesindaco e assessore Totò Parrello ha dato prova immediata di capacità amministrativa.

In poche ore dal nostro intervento, il semaforo è tornato perfettamente funzionante. Una risposta lampo che ha restituito sicurezza alla viabilità, tutelando pedoni, automobilisti e mezzi pesanti che ogni giorno attraversano uno degli incroci più frequentati della città.

È doveroso sottolineare la straordinaria tempestività e l’impegno concreto dell’Amministrazione comunale di Gioia Tauro. Nessuna attesa, nessun rimpallo di competenze. Solo ascolto, assunzione di responsabilità e soluzione immediata del problema.

Il vicesindaco Totò Parrello conferma così il suo profilo di amministratore attento e presente sul territorio. Un intervento che dimostra come la politica, quando è vicina ai bisogni reali, sa essere decisiva e risolutiva. Dalla segnalazione alla normalità, senza perdere un minuto.

Quello che fino a ieri era un punto critico, oggi è un esempio di come si governa una città. Il semaforo impazzito è solo un ricordo: ora la circolazione è fluida, ordinata, sicura. Un risultato che parla da solo.

Un plauso convinto va all’Amministrazione comunale tutta e al vicesindaco Totò Parrello , che con questo intervento ha ribadito una priorità chiara: la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. È questa la politica che i gioiesi meritano e che oggi hanno visto all’opera.

L’auspicio, forte e sincero, è che questo metodo virtuoso fatto di ascolto, prontezza e senso delle istituzioni possa diventare il tratto distintivo dell’azione amministrativa in ogni ambito. Perché quando l’Amministrazione funziona così, a vincere è l’intera comunità di Gioia Tauro.

Grazie al vicesindaco Parrello e a tutta la squadra di governo per aver trasformato una segnalazione in un risultato concreto. Questo è l’esempio di buona politica che fa bene alla città.