Quando la giustizia incontra l’economia: il rischio di un corto circuito istituzionale

Di Luigi Longo

Ho letto con attenzione la lettera inviata ad Approdo da un imprenditore di Crotone attivo nel settore delle fonte rinnovabili.

C’è un punto in cui il confine tra l’esercizio dell’azione giudiziaria e la tutela dell’interesse economico nazionale diventa particolarmente delicato. È il punto in cui un’inchiesta coinvolge un’azienda sana, operativa e strategica, capace di generare occupazione, investimenti e sviluppo. In questi casi, ogni decisione produce effetti che vanno ben oltre le aule dei tribunali.

Secondo una tesi sempre più diffusa nel dibattito pubblico, quando imprese che hanno operato nel rispetto delle procedure e delle autorizzazioni previste dalla legge vengono trascinate in lunghi procedimenti giudiziari, il rischio è quello di generare un vero e proprio corto circuito istituzionale. Non si tratta soltanto dei costi legali o delle conseguenze per gli azionisti: in gioco ci sono posti di lavoro, famiglie, filiere produttive e investimenti costruiti nel corso di anni.

Il tema assume una rilevanza ancora maggiore quando riguarda il settore delle energie rinnovabili, considerato uno degli assi portanti della transizione energetica europea. In un contesto internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, guerre e competizione per il controllo delle risorse energetiche, il confronto tra modelli di sviluppo basati sui combustibili fossili e quelli orientati alle fonti rinnovabili è diventato sempre più acceso.

Le crisi che attraversano diverse aree del mondo ricordano come energia e geopolitica siano da sempre strettamente collegate. Petrolio e gas continuano a rappresentare leve di potere economico e strategico, mentre la crescita delle energie rinnovabili modifica equilibri consolidati e ridisegna interessi nazionali e internazionali.

In questo scenario, la stabilità normativa e la certezza del diritto diventano fattori decisivi. Gli investitori, soprattutto in settori ad alta intensità di capitale, hanno bisogno di regole chiare e prevedibili. Quando prevale l’incertezza, il rischio è che si allontanino risorse finanziarie indispensabili per la crescita e l’innovazione.

Naturalmente, il controllo di legalità resta un pilastro irrinunciabile dello Stato di diritto. La magistratura ha il dovere di accertare eventuali responsabilità e di perseguire comportamenti illeciti. Ma proprio per questo è fondamentale che ogni iniziativa giudiziaria sia sostenuta da presupposti solidi e da un rigoroso rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.

Il punto centrale non è sottrarre le imprese ai controlli, bensì evitare che il sospetto si trasformi automaticamente in condanna economica e reputazionale. Perché quando un’azienda viene messa in difficoltà senza che vi siano elementi sufficienti a giustificare misure così invasive, il danno rischia di estendersi ben oltre i soggetti direttamente coinvolti.

La sfida, dunque, è trovare un equilibrio tra giustizia e sviluppo. Un equilibrio che consenta di perseguire con fermezza eventuali illeciti senza compromettere, in assenza di prove definitive, il valore economico, occupazionale e sociale rappresentato dalle imprese. È su questo terreno che si misura la maturità di uno Stato moderno: nella capacità di garantire contemporaneamente legalità, investimenti e fiducia nelle istituzioni.