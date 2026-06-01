Incidente sulla A2 tra Reggio Porto e Gallico: traffico rallentato ma nessun ferito. Servizio di Graziano Tomarchio

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sul tratto autostradale della A2 “Autostrada del Mediterraneo”, precisamente tra gli svincoli di Reggio Porto e Gallico.

Secondo le prime informazioni, si è trattato di un tamponamento che ha visto coinvolte due autovetture. Fortunatamente, l’impatto non ha registrato feriti tra i passeggeri dei veicoli.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Reggio Calabria per effettuare i rilievi di rito, gestire la viabilità ed evitare ulteriori disagi alla circolazione, che al momento subisce inevitabili rallentamenti.

In allegato, le immagini del sinistro nel video correlato del videoreporter Graziano Tomarchio.