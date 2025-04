Quadrivio Bombino, una goccia d’acqua per allagare tutto. Ma chi deve garantire l’incolumità dei cittadini perché non interviene?

L’ennesima vergogna, una goccia di acqua, per creare il panico e avere strade e città allagate. La domanda sorge spontanea, perché le pulizie dei tombini e dei canali di scolo non si fanno con cadenza almeno mensile? Eppure i soldi ci sono nelle amministrazioni ed alla città metropolitana! Eventualmente per i nostri amministratori le priorità sono altre. L’incolumità dei cittadini non è prioritaria per i nostri politici