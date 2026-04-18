Pronestì, “Ferma condanna per il sabotaggio agli impianti irrigui della Piana”

Il sottoscritto Michele Pronestì, Assessore del Comune di Melicucco e Responsabile del settore

agricoltura di Forza Italia per la provincia di Reggio Calabria, esprime la più ferma e decisa condanna per

il grave atto criminoso che ha colpito gli impianti irrigui al servizio del comparto agricolo della Piana. Si

tratta di un gesto vile e inaccettabile, che colpisce direttamente una infrastruttura strategica, mettendo a

rischio il lavoro quotidiano di tante aziende agricole e creando disagi a centinaia di ettari di colture. Gli

impianti irrigui rappresentano un presidio essenziale per il territorio: dietro servizi spesso poco visibili, vi è

un lavoro continuo che garantisce acqua, produzione e continuità alle aziende agricole. In questo

contesto, è giusto riconoscere il lavoro del Dott. Giacomo Giovinazzo, Commissario Straordinario, che

sta operando con attenzione e visione per rendere il servizio più efficiente e vicino alle esigenze del

territorio. Un riconoscimento va anche a tutti i lavoratori del Consorzio, che ogni giorno svolgono un

compito fondamentale con impegno e senso di responsabilità. Tuttavia, lo sforzo di chi lavora non può

bastare da solo. Serve una presa di coscienza collettiva: queste infrastrutture sono un bene comune e

vanno difese da tutti. Colpire gli impianti irrigui significa colpire il futuro della nostra comunità,

rischiando di compromettere il lavoro serio portato avanti fino ad oggi. L’agricoltura rappresenta il settore

primario e fondamentale del nostro territorio. Difenderla è un dovere economico, sociale e morale. Per

questo è necessario che vi sia una risposta immediata e concreta, affinché vengano individuati i

responsabili e si rafforzino le misure di tutela delle infrastrutture agricole. Esprimo, infine, piena solidarietà

agli agricoltori colpiti e ribadisco che non bisogna arretrare: il lavoro avviato deve proseguire con

determinazione.