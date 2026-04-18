Pronestì, “Ferma condanna per il sabotaggio agli impianti irrigui della Piana”
Apr 18, 2026 - redazione
Il sottoscritto Michele Pronestì, Assessore del Comune di Melicucco e Responsabile del settore
agricoltura di Forza Italia per la provincia di Reggio Calabria, esprime la più ferma e decisa condanna per
il grave atto criminoso che ha colpito gli impianti irrigui al servizio del comparto agricolo della Piana. Si
tratta di un gesto vile e inaccettabile, che colpisce direttamente una infrastruttura strategica, mettendo a
rischio il lavoro quotidiano di tante aziende agricole e creando disagi a centinaia di ettari di colture. Gli
impianti irrigui rappresentano un presidio essenziale per il territorio: dietro servizi spesso poco visibili, vi è
un lavoro continuo che garantisce acqua, produzione e continuità alle aziende agricole. In questo
contesto, è giusto riconoscere il lavoro del Dott. Giacomo Giovinazzo, Commissario Straordinario, che
sta operando con attenzione e visione per rendere il servizio più efficiente e vicino alle esigenze del
territorio. Un riconoscimento va anche a tutti i lavoratori del Consorzio, che ogni giorno svolgono un
compito fondamentale con impegno e senso di responsabilità. Tuttavia, lo sforzo di chi lavora non può
bastare da solo. Serve una presa di coscienza collettiva: queste infrastrutture sono un bene comune e
vanno difese da tutti. Colpire gli impianti irrigui significa colpire il futuro della nostra comunità,
rischiando di compromettere il lavoro serio portato avanti fino ad oggi. L’agricoltura rappresenta il settore
primario e fondamentale del nostro territorio. Difenderla è un dovere economico, sociale e morale. Per
questo è necessario che vi sia una risposta immediata e concreta, affinché vengano individuati i
responsabili e si rafforzino le misure di tutela delle infrastrutture agricole. Esprimo, infine, piena solidarietà
agli agricoltori colpiti e ribadisco che non bisogna arretrare: il lavoro avviato deve proseguire con
determinazione.