Progetto di messa in sicurezza della S.P.242 Rogliano-Parenti: incontro cruciale della Presidente Succurro con i Sindaci

Questa mattina la Presidente della Provincia ha incontrato i Sindaci di Rogliano e Parenti per discutere dell’intervento di progettazione PFTE progetto di fattibilità tecnico-economica) esecutiva della S.P. 242 oggetto di finanziamento della Regione Calabria, per un importo di 14 milioni di euro.

Si tratta di un’opera strategica che permetterà di mettere in sicurezza un asse viario importante e molto frequentato, oltre che fondamentale per le attività economiche e sociali del territorio, in particolare per le aziende agricole che operano nella produzione di patate e legname.

«Questo intervento rappresenta un passo significativo per il nostro territorio. La S.P. Rogliano-Parenti non è solo una strada, ma un’importante via di collegamento per le nostre aziende, che costituiscono il cuore pulsante dell’economia locale. Investire nella sicurezza delle infrastrutture significa investire nel futuro delle nostre comunità», ha dichiarato la Presidente Succurro, evidenziando altresì che «il filone istituzionale Regione/Provincia per la salvaguardia e messa in sicurezza e sviluppo dei nostri territori funziona molto bene, grazie soprattutto alla costante interazione con il Presidente Roberto Occhiuto».

Il cronoprogramma procedurale è stabilito nell’arco temporale 2025/2029, con la conclusione della Fase 1 di approvazione del progetto esecutivo al 30 ottobre 2026. Preliminarmente all’avvio di questa prima fase è prevista la firma della convenzione con la Regione Calabria che – ha assicurato la Presidente, tranquillizzando i Sindaci – sarà firmata a giorni.

«Lavoriamo insieme per una provincia più sicura e competitiva. Questi investimenti sono fondamentali per sostenere l’agricoltura locale e promuovere lo sviluppo economico della nostra comunità», ha quindi concluso la Presidente Succurro.