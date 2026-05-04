Saracena, la studentessa 13enne Eva Tolisano si aggiudica il 2° posto regionale a Eplibriamoci 

A Eva Tolisano della 3^ media di Saracena il secondo premio regionale nella sezione under 14 sul tema “Lotta al Bullismo e Cyberbullismo”



Saracena–Un messaggio forte e chiaro contro il fenomeno della prevaricazione fisica o psicologica a tutela di un bene comune inalienabile: il valore persona.

E pure una soddisfazione grande per il Territorio del Pollino e le tante coscienze che , con sensibilità, palpitano indomite.



Eva Tolisano, studentessa tredicenne della 3A dell’ istituto comprensivo di Morano/Saracena (guidato dalla dinamica dirigente scolastica Francesca Nicoletti), con un tema sul bullismo –una delle questioni più scottanti ed attuali dell’emergenza educativa, sempre più stringente e sentita che ha coinvolto anche gli allievi a cui sono andati il primo (a una ragazza di Sorianello)e terzo premio(un ragazzo di Luzzi)—ha ottenuto il secondo posto , per gli under 14, nella manifestazione regionale Eplibriamoci, concorso nazionale istituito da EPLI per la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, istituita dall’ UNESCO al fine di promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale.



Ad accompagnarla per conto della scuola , con la famiglia, la sua docente di lettere, Fracesca Maccarone, particolarmente commossa ed onorata.



Il riconoscimento, per originalità e qualità espressiva, è stato consegnato a Mileto, in provincia di Vibo Valetia, dal presidente EPLI Calabria, Giuseppina Ierace, e dal Curatore , Giuseppe Esposito, qualche giorno fa, all’apertura dei lavori assembleari regionali dell’Ente Pro Loco Italiane, nella Sala delle Laudi , importante spazio culturale e istituzionale situato all’interno del Vescovado della storica “capitale normanna” della Calabria come si ricorda.



La scelta della circostanza ribadisce, tra l’altro, che tali iniziative sono un buon deterrente per avversare tali vessazioni e un importante arricchimento per la crescita civica diffusa ed inclusiva delle comunità e di ogni centro con quanto li connota tra identità, tradizioni , capacità ed eccellenze storico- paesaggistiche che non possono tramandarsi senza il vero rispetto di valori, regole e amore per la propria Terra nonché con quanto li rendono preziosi nel Tempo .



La Giornata , poi, desidera incoraggiare a riscoprire il piacere continuo della lettura e valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale dell’umanità.



Fattori particolarmente tenuti in forte considerazione pure nell’istituto comprensivo di Morano/Saracena grazie alla dirigente ed ai docenti che , all’ univoco, sostengono e promuovono nella didattica, il ruolo formativo ed imprescindibile della lettura per comprendere ed interpretare sempre più la realtà dove avviene ogni sviluppo umano e si riconosce la dignità di ciascuno.



In questo contesto EPLI, dal 2022, ha avviato un Concorso di scrittura rivolto agli Istituti Scolastici di primo e secondo grado che coinvolge suscitando tanti ragazzi alla lettura e scrittura, strumenti di quella crescita personale che include il rapportarsi armoniosamente con ogni ambito e proposta della realtà.