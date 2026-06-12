Primo Premio Assoluto per Eugenio Provenzano alla IV edizione del Concorso “Giovani Musicisti” 

Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato nel Mar Ionio intorno alle 19.28. Il sisma è avvenuto a una profondità di 214km. Secondo l’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione nella zona costiera di Tropea, in Calabria. Non si hanno per il momento notizie di […]