Primo Premio Assoluto per Eugenio Provenzano alla IV edizione del Concorso “Giovani Musicisti”
Giu 12, 2026 - redazione
Il neo talento della Fisarmonica Diatonica, allievo presso l’Accademia dell’Ancia, conquista il podio a Isola Capo Rizzuto.
Di Mariarosaria Valente
È di Eugenio Provenzano, giovane promessa della fisarmonica, il nome che quest’anno, durante la IV edizione del Concorso “Giovani Musicisti” della Sound Academy, ha figurato nel Primo Premio Assoluto.
Un motivo di grande orgoglio per l’Accademia dell’Ancia, rinomata realtà musicale dell’alto Tirreno Cosentino presso cui il neo musicista è allievo sotto la guida del maestro Carmine Sangineto.
La premiazione si è tenuta presso Isola Capo Rizzuto, nel crotonese, durante la quale, a Provenzano, oltre al Podio conquistato con il massimo dei voti (100/100) nella Categoria F – Sezione Fisarmonica Diatonica è stata anche riconosciuta la Borsa di Studio “Premio F. J. Haydn”.
Il successo ottenuto dal giovante talento paolano, rappresenta il coronamento di un lungo percorso di formazione musicale e culturale pregno di passione, dedizione e costanza. Ciò conferma la validità e la solidità della realtà formativa dell’Accademia dell’Ancia, in crescita esponenziale per numero di iscritti saliti a 200 solo nell’ultimo anno accademico.
Essa è attualmente convenzionata con il Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia” e continua a proporre attività formative volte esclusivamente alla crescita degli allievi.
Sulla scia degli eventi di alta formazione musicale promossi dall’Accademia, dal 17 all 22 giugno, l’Anfiteatro Comunale di Belvedere Marittimo ospiterà la V edizione della Settimana Concertistica dello Studente, un appuntamento fisso nel calendario della programmazione estiva locale che vedrà i giovani talenti emergenti condividere con il pubblico l’intenso lavoro svolto con i loro maestri durante tutto l’anno accademico.