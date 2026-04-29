Primo Maggio, al Porto di Gioia Tauro manifestazione dei sindacati confederali

Sarà un 1° maggio dedicato ad accendere i riflettori sul lavoro di qualità e sulla dignità del lavoratore quello promosso dai sindacati confederali CGIL, CISL e UIL in Calabria. Teatro della riflessione sui temi del lavoro sarà il Porto di Gioia Tauro, hub strategico per il transhipment nel Mediterraneo, il cui impatto sull’economia regionale, tuttavia, risulta inferiore alle enormi potenzialità. L’appuntamento è alle ore 9:30, all’entrata del Varco Doganale (nell’area industriale di San Ferdinando).

Sicurezza sul lavoro, piani per lo sviluppo sostenibile, diritti e dignità dei lavoratori, ma anche attenzione ai temi sociali che minano alla vivibilità della Calabria: sanità, infrastrutture e trasporti, tutela dei cittadini dal rischio idrogeologico. Questioni che, inevitabilmente, si incrociano con il diritto al lavoro e alla sicurezza.

Dal palco, interverranno i segretari generali calabresi di CGIL, CISL e UIL, rispettivamente Gianfranco Trotta, Giuseppe Lavia e Mariaelena Senese.