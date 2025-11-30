Primi mesi di attività per il Lions Club Palmi: impegno, territorio e squadra

Il Lions Club Palmi ha avviato dallo scorso mese di luglio l’anno sociale con un programma ricco di iniziative che ha coinvolto soci, Istituzioni e comunità. In questi primi mesi il Club ha promosso appuntamenti culturali come la presentazione del romanzo “Liberata” di Domenico Dara e l’incontro con l’autore Maurizio Insana; ha partecipato ai principali momenti istituzionali del Distretto 108 YA, rinsaldando il percorso comune con il Leo Club.

Parallelamente, sono stati realizzati service e iniziative ad alto valore sociale: il progetto “Zaino Sospeso”, la Colletta Alimentare che ha raccolto 717 kg di prodotti, l’illuminazione in blu del Monumento ai Caduti per la Giornata Mondiale del Diabete, la partecipazione alla cerimonia in ricordo della Strage di Nassiriya, oltre al confronto sul ruolo degli uomini nella violenza di genere, pensato per promuovere consapevolezza e responsabilità civica. Un percorso reso possibile dall’impegno costante dei soci, che rappresentano il cuore operativo del Club e la sua vera forza.

«Questa prima parte dell’anno sociale – ha dichiarato il Presidente Antonio Papalia – dimostra la capacità delle nostre socie e dei nostri soci di rispondere con continuità, attenzione e spirito di squadra ai bisogni della comunità. Lavoriamo per rafforzare ogni giorno la nostra presenza sul territorio e per consolidare un modello di servizio che sia riconoscibile, affidabile e profondamente connesso alla Città. Il nostro obiettivo è essere sempre di più un’associazione realmente calata nel territorio, capace di mettere in campo iniziative che parlino alle persone e che producano valore concreto.

Guardiamo ai prossimi mesi con entusiasmo: ci attendono nuovi progetti e nuove sfide. Questo percorso ci porterà fino all’appuntamento più significativo dell’anno sociale, previsto per giugno 2026, con una nuova edizione del Campo Lucciola Blu Arcobaleno, un’iniziativa educativa e inclusiva che rappresenta uno dei momenti più alti del nostro impegno. Continueremo a lavorare insieme – conclude Papalia – con responsabilità e dedizione, per servire la comunità con la massima efficacia possibile.»