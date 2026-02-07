Prezzi alle stelle, la protesta dei cittadini

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA UN NOSTRO LETTORE

Fanno bene a protestare i produttori e coltivatori perché stritolati dalle filiere agroalimentari che acquistano quasi sottocosto non li fanno rientrare con i costi, se non a malapena, con miseri guadagni. La merce da loro prodotta la ritroviamo poi sui banchi dei supermercati con ricarichi esagerati del 400 % circa.

Il pomodoro Pachino lo pagano ai produttori a 15 cents al kg, sui banchi dei supermercati e fruttivendoli al sud costano 3.50 kg

Al Nord addirittura 8,00 € Kg.

Bisogna colpire queste catene speculative che fanno lievitare in modo esagerato e sproporzionato i prezzi al consumo, anche per i beni di prima necessita’.

20 € per 1 kg di ciliege e’ roba che non si può sentire; 9 € 1 kg di castagne nel mezzo del periodo

Ma dai..?? Un minimo di onestà non guasterebbe !

Ci vuole un intervento deciso di calmieramento dei prezzi !