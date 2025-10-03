Approdo Calabria

Porto Gioia Tauro, il commissario Piacenza: “Il polo logistico deve diventare realtà. Far pagare dazio e iva dei contenitori in arrivo, obiettivo prioritario per decollare la Calabria “. VIDEOINTEGRALE

Ott 03, 2025 - redazione

