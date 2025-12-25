Polizia Locale: incidente la sera di vigilia; trentacinquenne ubriaca perde il controllo e si ribalta..

È successo ieri alle 20,30 circa ad Arangea . Una donna di 35 anni ha perso il controllo del proprio autoveicolo e a seguito del ribaltamento dell’autovettura condotta, è andata a collidere con una macchina in sosta. Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia Locale per rilievi di rito notando sin da subito alcuni sintomi tipici da intossicazione etilica a carico della conducente coinvolta.

La stessa, sottoposta agli accertamenti strumentali, è risultata con un tasso alcolemico di quasi tre volte superiore ai limiti di legge. È subito scattato il ritiro della oatebte ed il fermo del veicolo. La giovane, che nell’occorso non ha riportato gravi ferite, è stata inoltre denunciata all’autorità giudiziaria per aver causato un incidente in stato di ebbrezza. Il procedimento si trova ancora in fase di indagini i preliminari, pertanto l’indagata deve ritenersi non colpevole fino a sentenza definitiva.