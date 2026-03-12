Polistena, sabato la fiaccolata per la sanità: cittadini e istituzioni in marcia verso l’ospedale. VIDEO



Polistena, sabato la fiaccolata per la sanità: cittadini e istituzioni in marcia verso l’ospedale

Sabato 14 marzo, alle ore 19, la città di Polistena sarà teatro di una grande fiaccolata per difendere il diritto alla salute e rilanciare la sanità del territorio.

La manifestazione partirà dalla Chiesa Matrice e si concluderà davanti all’ospedale di Polistena. L’iniziativa è promossa dal Comitato spontaneo per il diritto alla salute, presieduto da Marisa Valensise, insieme ai componenti del direttivo e a numerosi rappresentanti della società civile.

Alla fiaccolata parteciperanno cittadini provenienti da tutta la Piana di Gioia Tauro, insieme ai sindaci del territorio, alle associazioni e alla Chiesa locale. Attesa anche la presenza del vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, Alberti, con i sacerdoti della zona.

Tra i promotori e partecipanti figurano anche esponenti del comitato come Ciccio Trimarchi e Marcello Cordiano.

La marcia sarà silenziosa, illuminata dalle fiaccole dei partecipanti, e rappresenterà un momento di mobilitazione civile per chiedere al governo guidato da Giorgia Meloni di intervenire sulla sanità calabrese, a partire dall’uscita dal piano di rientro nazionale che da anni condiziona il sistema sanitario regionale.

L’obiettivo della manifestazione è sensibilizzare le istituzioni, i partiti e l’opinione pubblica sulla necessità di investimenti concreti nella sanità calabrese, sia per il potenziamento delle strutture ospedaliere sia per l’avvio di nuovi concorsi e l’assunzione di personale medico e sanitario.

L’appuntamento è dunque per sabato alle 19: dalla Chiesa Matrice partirà la fiaccolata che attraverserà la città fino all’ospedale, in un corteo simbolico per difendere il diritto alla salute e il futuro della sanità nella Piana.

