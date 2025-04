Mimmo Cavallaro aderisce alla manifestazione "Sanità: Calabria alza la testa”. Il più autorevole interprete della tradizione musicale calabrese scende in piazza a Catanzaro, il prossimo 10 maggio, per manifestare al fianco dei cittadini che chiedono un sistema sanitario più giusto e funzionale e che nella nostra regione non si muoia mai più per ritardi o malfunzionamenti delle strutture deputate alla salute.

Mimmo Cavallaro aderisce alla manifestazione “Sanità: Calabria alza la testa”. Il più autorevole interprete della tradizione musicale calabrese scende in piazza a Catanzaro, il prossimo 10 maggio, per manifestare al fianco dei cittadini che chiedono un sistema sanitario più giusto e funzionale e che nella nostra regione non si muoia mai più per ritardi o malfunzionamenti delle strutture deputate alla salute. Approdo, prende come esempio il caso di mala sanità della signora Maria Concetta Repace, sballottata in tutti gli ospedali della Calabria, per poi morire a Vibo Valentia.

Tantissimi i cittadini che stanno aderendo alla grande manifestazione del 10 maggio a Catanzaro, nella città capoluogo affluiranno, pullman, auto, moto, camper, camion da tutta la Calabria. Una grande manifestazione per ridare dignità alla sanità pubblica, messa ai margini per interessi privati. Tantissimi i sindaci che stanno dando il loro assenso alla iniziativa. Poi ci sono sindaci legati al potere politico per interesse di parte che stanno mettendo la testa sotto la sabbia. Una vergogna! la risposta dei cittadini il 10 maggio la miglior medicina per mettere da parte chi sta affossando la sanità pubblica