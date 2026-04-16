Polistena, festival del diritto e letteratura. Ecco l’intervento integrale dell’avvocato Antonino Napoli

” Il progetto dell’“età dell’oro” viene introdotto con alcune riflessioni iniziali. Nella parte introduttiva affrontiamo un tema importante: la distinzione tra diritto positivo e diritto etico.

Un testo fondamentale di riferimento è quello del 1764, scritto da Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene. In quest’opera si analizza l’evoluzione del processo penale e della cultura giuridica, introducendo principi innovativi per l’epoca, come quello della presunzione di innocenza.

Passando ai ringraziamenti, desidero esprimere la mia gratitudine al sindaco, ai dirigenti delle due scuole presenti e al liceo delle scienze umane, oltre ai rappresentanti della dirigenza scolastica.

Un ringraziamento particolare va anche a persone che conosco da molto tempo, fin da quando ero ragazzo, ai tempi in cui giocavo a tennis: sono legami che risalgono agli anni della nostra giovinezza.

Ringrazio inoltre l’ideatore di questo progetto, anche se oggi non è presente. Questo festival rappresenta un momento fondamentale, perché porta il confronto direttamente nelle scuole e nei diversi paesi, aumentando la consapevolezza su temi molto importanti.

Uno dei temi centrali riguarda il Mediterraneo. Oggi, infatti, il Mediterraneo è al centro di questioni fondamentali, tra cui il fenomeno delle migrazioni. Affronteremo questo tema con attenzione e sensibilità: da un lato, la speranza di chi lascia il proprio paese a causa della guerra o della fame, cercando un futuro migliore; dall’altro, la tragedia che spesso accompagna questi viaggi, con la perdita di molte vite umane.

Abbiamo visto immagini di imbarcazioni non adatte alla navigazione in mare aperto, spesso utilizzate in condizioni estremamente pericolose. Eppure, molte persone si avventurano comunque in questi viaggi, affrontando rischi enormi.

Queste sono le questioni che discuteremo oggi. Ma i veri protagonisti non siamo noi: siete voi, con le vostre riflessioni e i vostri pensieri. Sarà importante ascoltare il vostro punto di vista, perché su questi temi non esistono risposte semplici o definitive”