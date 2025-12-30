PNRR, Nesci (FdI-ECR): “Erogazione ottava rata conferma l’eccellenza del Governo Meloni”

“L’erogazione odierna dell’ottava rata del PNRR da parte della Commissione Europea, pari a 12,8 miliardi di euro, rappresenta l’ennesima conferma della serietà e della determinazione con cui il Governo Meloni sta portando avanti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia (ECR) e Coordinatore ECR della Commissione REGI al Parlamento Europeo, Denis Nesci.

“Questo importante risultato è il frutto di una visione strategica chiara e dell’impegno costante profuso dall’intero Esecutivo, con il prezioso supporto tecnico e politico del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti. L’Italia continua a correre, dimostrando un ritmo di attuazione dei target che non ha eguali in Europa e confermando l’assoluta qualità delle riforme messe in campo dal Governo”, prosegue l’esponente di FdI.

“Come Coordinatore in Commissione Sviluppo Regionale (REGI), sottolineo con soddisfazione come queste risorse vadano a sostenere pilastri fondamentali per la coesione del Paese: digitalizzazione, risorse idriche, contrasto alla povertà energetica e rilancio di turismo e ricerca. Grazie all’azione del Governo Meloni, stiamo realizzando investimenti che rendono l’Italia più moderna e competitiva, accorciando le distanze tra i territori”.

“L’ottava rata è un successo che certifica la solidità di questo Governo e ci proietta con fiducia verso il completamento degli obiettivi prefissati, per un’Italia sempre più protagonista nel contesto europeo”, conclude Nesci.