“Piaceri e Sapori” fa tappa all’Infiorata di Noto: l’eccellenza del Sud raccontata da Graziano Tomarchio e Dominga Pizzi. VIDEO

Torna l’appuntamento annuale con la grande bellezza siciliana: la produzione televisiva della Graziano Tomarchio TV, con il suo storico format “Piaceri e Sapori”, è giunta a Noto per documentare la straordinaria e suggestiva Infiorata. Un connubio tra arte e territorio che si rinnova nel segno di una professionalità ormai consolidata nel panorama televisivo nazionale.



A guidare le riprese è Graziano Tomarchio, produttore che negli anni ha saputo affermarsi grazie a una visione editoriale solida e rispettosa delle identità locali. Insieme alla consorte, la giornalista Dominga Pizzi, Tomarchio continua a dimostrare un amore profondo per la propria terra d’origine, la Calabria, estendendo però da tempo la propria narrazione alla Sicilia. Il format “Piaceri e Sapori” ha infatti dedicato numerose puntate alle meraviglie dell’isola, celebrandone il patrimonio culturale ed enogastronomico.

Ciò che rende unico questo progetto è la sua natura indipendente. Il racconto della Graziano Tomarchio TV avviene infatti senza alcun contributo da parte delle istituzioni pubbliche; una scelta che garantisce libertà narrativa e autenticità. Il motore di questa iniziativa è rappresentato esclusivamente dalla determinazione degli sponsor e di quelle piccole aziende che, con coraggio e lungimiranza, continuano a investire nei progetti di Tomarchio come veicolo per far conoscere il valore del territorio.

Per seguire gli speciali sull’Infiorata di Noto e tutti gli approfondimenti del tour, l’appuntamento è sulle pagine social ufficiali e sulle emittenti del gruppo: Telespazio TV e Calabria TV