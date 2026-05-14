Morte di Francesca Anastasio, il Pd Calabria: “La sua dignità resterà nella memoria civile della nostra terra”

“Il Pd Calabria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Francesca Anastasio, madre di Dodò Gabriele, vittima innocente della ‘ndrangheta, e partecipa con commossa vicinanza al dolore del marito Giovanni Gabriele, dei familiari e della comunità crotonese”. È quanto si legge in una nota ufficiale dei dem calabresi, che poi sottolineano: “Con Francesca Anastasio la Calabria perde una donna che, pure davanti alla tragedia più crudele per una madre, ha avuto la forza di trasformare il dolore in testimonianza civile, impegno educativo e difesa della memoria. Dopo l’assassinio del piccolo Dodò, ucciso nel 2009 a Crotone durante un agguato di mafia, Francesca Anastasio e il marito Giovanni hanno scelto di parlare ai giovani, alle scuole e alle coscienze, affinché quella ferita non fosse consumata dall’abitudine o dall’indifferenza”. “Francesca – afferma il senatore Nicola Irto, segretario del Pd Calabria – lascia una testimonianza umana e civile che tocca tutti. La sua dignità, il suo coraggio e la sua scelta di parlare alle nuove generazioni resteranno un esempio altissimo contro la violenza mafiosa e contro ogni forma di rassegnazione. La memoria di Dodò e la forza di Francesca appartengono alla parte migliore della nostra terra”. Il Pd Calabria ribadisce il proprio impegno contro la criminalità organizzata, “per la promozione di una cultura della legalità fondata sull’educazione, sulla giustizia sociale e sulla vicinanza concreta alle vittime innocenti delle mafie”.