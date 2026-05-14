Arrestato un 26enne nel Cosentino trovato in possesso di 70 g di hashish e un bilancino di precisione

Appena dopo pochi giorni dall’operazione su Lungro che ha condotto all’arresto di un 30enne per detenzione di ingente quantità di stupefacenti e diverse migliaia di euro in contanti, i Carabinieri della Compagnia di Castrovillari hanno passato al setaccio il vicino comune di Firmo mediate l’intervento di numerosi militari e il supporto del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, al termine del quale è stato arrestato in flagranza un giovane del posto e segnalato quale assuntore un 31enne.

In particolare, i militari hanno eseguito alcuni controlli domiciliari in aree sensibili del territorio, rinvenendo presso la casa di un 26enne circa 70 grammi di hashish e un bilancino di precisione che il ragazzo aveva poco prima lanciato dalla finestra nel tentativo di disfarsene ma che, anche grazie al fiuto del cane antidroga, è stato immediatamente recuperato e sequestrato.

L’uomo, in considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, che l’odierno indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva e che la misura precautelare è stata adottata senza il contraddittorio che avverrà innanzi al Giudice terzo che potrà anche valutare l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo all’indagato.

Inoltre, sempre nel corso del servizio “largo raggio” e a seguito di altra perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno sequestrato alcune dosi di cocaina, segnalando l’assuntore alla Prefettura di Cosenza.