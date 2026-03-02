Philene, “SP38 Vallomena: passo in avanti importante. Ora vigilanza e programmazione strutturale”

Accogliamo con favore la notizia dell’approvazione del progetto per la messa in sicurezza di un tratto della SP38 Vallomena e dell’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori.

Si tratta di un passaggio significativo per la frazione Drosi e per l’intero comprensorio, che da tempo attendeva risposte concrete su un’arteria strategica di collegamento con la Strada Statale 18. Facciamo un plauso all’azione operativa del Comune di Rizziconi, nella persona dell’assessore Fusà, che ha dimostrato interesse e volontà di raggiungere un risultato importante.

Come associazione, avevamo già effettuato un report dettagliato sulle condizioni della SP38, verificando criticità strutturali, problematiche legate al dissesto e rischi per la sicurezza dei cittadini. La documentazione raccolta, insieme alle segnalazioni provenienti dal territorio, confermava l’urgenza di un intervento non più rinviabile.

Per questo riteniamo che ogni passo in avanti vada riconosciuto come positivo. Tuttavia, il nostro ruolo resta quello di monitorare attentamente l’intero iter: dalla gara all’effettiva apertura del cantiere, fino alla realizzazione concreta e completa dell’opera.

Negli ultimi anni abbiamo visto troppe volte annunci restare sospesi o interventi limitarsi a soluzioni temporanee. La messa in sicurezza della SP38 dovrà essere un intervento strutturale e duraturo, non un semplice rattoppo.

La vicenda dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione pubblica sul tema della viabilità metropolitana. Non si tratta di singoli episodi, ma di una questione sistemica che riguarda decine di arterie provinciali in condizioni critiche.

Continueremo a seguire l’evoluzione dei lavori e a documentare lo stato delle strade del territorio, con l’obiettivo di contribuire a una programmazione seria, continuativa e trasparente.