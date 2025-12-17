Per il terzo anno consecutivo Siclari bar a Montecitorio per la degustazione dei prodotti tipici italiani

Martedì 16 dicembre 2025, Montecitorio ha ospitato la tradizionale cena di degustazione promossa dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, che ha visto protagoniste le eccellenze culinarie delle diverse regioni italiane. Tra queste ha brillato anche la Calabria, rappresentata – per il terzo anno consecutivo nel settore dolciario – da Siclari Bar S.r.l., storica pasticceria artigianale con sede a Taurianova e Cittanova. L’azienda, ha portato a Montecitorio alcune delle sue produzioni più rappresentative del periodo natalizio. In primo piano, il panettone artigianale al bergamotto e olio extravergine d’oliva di Cittanova, realizzato con materie prime d’eccellenza del territorio e capace di esprimere un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Accanto al panettone, Siclari Bar S.r.l. ha presentato una ricca selezione di torroni artigianali, con oltre 40 gusti differenti, che spaziano dal classico miele e mandorle fino al più evocativo Bacio di Calabria, autentica espressione delle eccellenze regionali.

A testimonianza del forte legame con il territorio e della volontà di condividere le proprie eccellenze anche con il grande pubblico, Siclari Bar S.r.l. è presente per tutto il periodo natalizio, fino al 6 gennaio, in Piazza Duomo a Reggio Calabria, presso le casette del Villaggio di Natale, dove cittadini e visitatori possono degustare e acquistare i prodotti simbolo della tradizione dolciaria calabrese.

La partecipazione alla cena istituzionale di Montecitorio, per il terzo anno consecutivo, e la presenza nel cuore delle festività reggine confermano l’impegno costante di Siclari Bar S.r.l. nel promuovere e celebrare la tradizione gastronomica della propria terra, sia in contesti istituzionali di prestigio sia nelle piazze del territorio.