“Per Cittanova Cannatà sindaco”, “Alunni del Chitti, orgoglio cittadino”

Con grande orgoglio desideriamo congratularci con i nostri ragazzi, studenti dell’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti”, per lo straordinario risultato ottenuto. Qualificarsi alle finali nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi è un traguardo importante, che ci rende fieri dei nostri studenti e del nostro Istituto scolastico, il quale ancora una volta dimostra di avere una Dirigente e un corpo docente preparati e professionali.

Un ringraziamento va, senza ombra di dubbio, alle famiglie di questi splendidi ragazzi, che hanno sostenuto con grandi sacrifici le attività extrascolastiche, sopperendo anche alla mancanza del supporto dell’Amministrazione comunale, considerato che non è stata concessa la possibilità di utilizzare la palestra per gli allenamenti.

Su questo ultimo punto, pur non volendo entrare in polemica, chiediamo all’Amministrazione comunale di ricordare che la scuola è un’istituzione pubblica a cui va riservata la massima attenzione, poiché è grazie ad essa che, in sinergia con le famiglie, si forma la società di domani. L’“autorizzazione provvisoria” all’utilizzo della palestra, arrivata solo a seguito della bellissima notizia della qualificazione alle finali nazionali, rappresenta una nota stonata che non ha fatto altro che aumentare l’indignazione di tutti.