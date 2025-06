Pauroso incidente sull’A2, un autoarticolato precipita da un viadotto per 30 metri, due feriti in gravi condizioni

Pauroso incidente sull’A2 -Autostrada del Mediterraneo dove per cause ancora da accertare un Tir ha perso il controllo, impattando violentemente contro le barriere laterali e finendo fuori dalla sede stradale, sotto il viadotto. Nell’incidente, due persone sono rimaste gravemente ferite. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza il mezzo e prestare soccorso ai feriti, poi affidati al personale sanitario del 118. Sull’A2, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e le Forze dell’Ordine per i rilievi e gli accertamenti necessari a determinare la dinamica esatta dell’accaduto.