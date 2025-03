Pauroso incendio in Calabria, distrutti 10 automezzi, tra questi oltre a quelli per la raccolta dei rifiuti anche uno scuolabus. Indagini in corso. Foto

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia, distaccamenti di Ricadi e Vibo Valentia Marina sono intervenute nella tarda serata di ieri alle ore 23.15 circa nel comune di Tropea, in un parcheggio comunale per incendio automezzi.

Interessati dal rogo n. 8 automezzi adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani, n. 1 automezzo spazzatrice e n. 1 scuolabus andati completamente distrutti.

Intervento dei vigili del fuoco è valso a circoscrivere l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme ad ulteriori automezzi parcheggiati nelle vicinanze. Impegnate nelle operazioni di soccorso 12 unità Vigilfuoco con 5 automezzi. Attualmente in corso le operazioni di spegnimento di ultimi focolai e di messa in sicurezza del sito.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa.