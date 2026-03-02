“Passeggiata contro le Violenze”: il Lions Club Polistena “Brutium” in cammino con gli studenti per promuovere il rispetto e la non violenza

Il Lions Club Polistena “Brutium”, da sempre impegnato nella promozione dei valori civici, della solidarietà e della cultura del rispetto, organizza per martedì 10 marzo 2026, alle ore 9.00, l’iniziativa denominata “Passeggiata contro le Violenze”, una manifestazione di sensibilizzazione rivolta in particolare agli studenti delle scuole cittadine e all’intera comunità.

L’evento vedrà la partecipazione dei Lions e degli studenti, insieme ai dirigenti scolastici degli Istituti di Polistena (ITIS M.M. Milano, Istituto “G.Renda” e Liveo “Rechichi”) che daranno vita ad una passeggiata simbolica con partenza da Via dello Sport (ITIS “M. M. Milano”) e percorso lungo le principali vie cittadine.

Nel corso della mattinata è prevista la collocazione di panchine rosse all’interno degli istituti scolastici, accompagnati da momenti musicali e testimonianze, luoghi di educazione e crescita, quale segno permanente di impegno contro ogni forma di violenza e a sostegno delle vittime.

La manifestazione si concluderà nel piazzale antistante l’Istituto “Renda”, dove si terranno interventi programmati da parte dei rappresentanti del Lions Club, delle istituzioni scolastiche e degli studenti, oltre a un momento musicale conclusivo, finalizzato a condividere con la cittadinanza il significato educativo e sociale della giornata.

«La violenza, in qualunque forma si manifesti, rappresenta una ferita profonda per la persona e per l’intera comunità. Con questa iniziativa vogliamo affermare, insieme ai giovani, che il rispetto, l’educazione sentimentale e la cultura della non violenza si costruiscono ogni giorno, attraverso la responsabilità collettiva e l’esempio. Le panchine rosse che installeremo nelle scuole di Polistena resteranno come segni permanenti di memoria, attenzione e impegno», dichiara il Presidente del Lions Club Polistena “Brutium”, Cesare Laruffa.

Con questa iniziativa, il Lions Club Polistena “Brutium” intende rafforzare il proprio impegno nella diffusione della cultura della non violenza, del rispetto della persona e della responsabilità collettiva, coinvolgendo attivamente le giovani generazioni in un percorso di consapevolezza e cittadinanza attiva.

Dire NO alla violenza è un dovere morale e sociale che riguarda tutti.

Il Lions Club Polistena “Brutium” rinnova il proprio impegno al servizio della comunità, promuovendo azioni concrete di sensibilizzazione e prevenzione.

PER IL LIONS CLUB POLISTENA “ BRUTIUM”

CESARE LARUFFA – PRESIDENTE