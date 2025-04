Partito democratico, lunedi 7 aprile Andrea Orlando in visita in Calabria. Ecco gli appuntamenti

Il responsabile nazionale delle Politiche Industriali del Partito Democratico, Andrea Orlando, farà tappa in Calabria lunedì 7 aprile prossimo, nell’ambito del viaggio nell’Italia che produce e che lavora, un percorso di ascolto e confronto con le realtà produttive e i lavoratori del Paese.

“Abbiamo avviato questo viaggio per confrontarci con le realtà produttive italiane, ascoltando le preoccupazioni e le proposte di chi ogni giorno contribuisce alla crescita del nostro Paese”, ha dichiarato Orlando durante il suo viaggio, sottolineando la necessità di una politica industriale che sostenga il lavoro, l’innovazione e la sostenibilità.

La tappa calabrese inizierà a Lamezia Terme, alle ore 9:00, con una visita all’insediamento della Giacinto Callipo conserve alimentari, situato nell’area industriale, un simbolo dell’eccellenza produttiva calabrese. Successivamente, alle 10:30, Orlando incontrerà le sigle sindacali regionali presso la sede del Partito Democratico della Calabria, in via delle Nazioni, per un confronto sulle criticità e le opportunità per i lavoratori della regione. “Il confronto con sindacati e associazioni di categoria è fondamentale per costruire insieme proposte concrete che rilancino il settore industriale italiano”, ha ribadito Orlando nel corso del tour.

A seguire, si sposterà a Vibo Valentia, alle 13:30 sarà alla rada per incontrare gli imprenditori impegnati nello sviluppo e nella rivalutazione del porto, con la realizzazione di un sito per la cantieristica navale, e del turismo, un comparto strategico per l’economia locale. Nel pomeriggio visiterà, alle ore 15.30, il deposito costiero Eni di viale dell’Industria, sempre a Vibo Valentia, e a seguire BM Carpenterie, per poi raggiungere la sede di EniProgetti.

“È essenziale definire una nuova stagione di reindustrializzazione del Paese, basata su innovazione, sostenibilità e inclusione sociale”, ha evidenziato Orlando in più occasioni e sui dazi commerciali ha un’idea ben chiara, sottolineando i rischi per l’industria italiana: “Le guerre dei dazi rischiano di penalizzare le nostre imprese, soprattutto quelle più esposte all’export. Serve una strategia comune a livello europeo per difendere la nostra manifattura senza alimentare tensioni commerciali che danneggiano lavoratori e aziende”.

La giornata si concluderà alle 17:30, presso la Sala del Consiglio Comunale di Vibo Valentia, con un’iniziativa pubblica in cui Orlando si confronterà con i rappresentanti sindacali e di Confindustria della provincia.

In questo viaggio, Andrea Orlando sarà accompagnato dal segretario regionale del Partito Democratico della Calabria, sen. Nicola Irto, oltre che da dirigenti del partito, amministratori locali, cittadini e militanti.