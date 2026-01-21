Paolo Germanò è il nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palmi 

Si è svolto il 16 gennaio scorso il rinnovo delle cariche dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palmi per il quadriennio 2026/2030. Una consultazione che ha fatto registrare un’ampia partecipazione degli iscritti, con un’affluenza complessiva pari al 74,27 per cento, a conferma dell’interesse e del coinvolgimento della categoria nella vita dell’ente ordinistico. Il nuovo Consiglio dell’Ordine entrerà ufficialmente in carica il prossimo 24 febbraio. A guidarlo sarà Paolo Germanò, eletto presidente, che succede a Luciano Fedele, alla guida dell’Ordine negli ultimi anni. Un passaggio di testimone nel segno della continuità, come sottolineato dallo stesso Germanò, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla precedente consiliatura. Accanto al presidente Germanò, il nuovo Consiglio dell’Ordine sarà composto da Bruno Rottura, Francesco Vitale, Claudia Gargano, Fabio Fanciulli, Stefania De Leo, Annunziato Paiano, Stefania Albanese e Giovanni Carlo Coppola. Un gruppo eterogeneo per esperienze professionali e percorsi associativi, chiamato a rappresentare le diverse istanze della categoria e ad affrontare le sfide di un contesto professionale in continua evoluzione. Rinnovato anche il Collegio dei Revisori dei Conti, che vedrà operare Salvatore Barbaro, Piero De Pasquale e Rocco Romeo, chiamati a garantire la correttezza e la trasparenza della gestione amministrativa dell’Ordine. Spazio anche al Comitato Pari Opportunità, organo sempre più centrale nella promozione dell’equità, dell’inclusione e della valorizzazione delle competenze. Ne faranno parte Gregorio Cuppari, Valentina Patamia, Loredana Barcellona e Giovannina Gioffré. A margine dell’elezione, il neo presidente Paolo Germanò ha ringraziato gli iscritti per il sostegno ricevuto: «ringrazio tutti i colleghi per la fiducia ed il sostegno che ci hanno dimostrato. Il risultato rappresenta l’inizio di una nuova sfida. Proseguiremo il percorso dei nostri predecessori, lavorando per un Ordine più moderno e vicino alle esigenze di tutta la comunità professionale”. Con l’insediamento previsto per il 24 febbraio, il nuovo gruppo dirigente è ora chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Luciano Fedele e dal suo Consiglio, puntando su formazione, innovazione, dialogo con le istituzioni e tutela del ruolo dei commercialisti in un quadro normativo ed economico sempre più complesso. (d.l.)