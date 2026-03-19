Palmi, Question Time: confronto sulla Riforma della Giustizia e le ragioni del NO
Mar 19, 2026 - redazione
Il Circolo PD di Palmi promuove un importante momento di confronto pubblico dal titolo “Question Time: confronto sulla Riforma della Giustizia e le ragioni del NO”, in programma giovedì 19 marzo alle ore 18.00 presso Officine Balena a Palmi.
L’iniziativa si inserisce nel dibattito nazionale sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, offrendo un’occasione di approfondimento e discussione aperta alla cittadinanza sui contenuti della riforma della giustizia e sulle motivazioni del voto contrario.
Ad aprire l’incontro saranno i saluti di:
• Eliana Ciappina, Segretaria del Circolo PD di Palmi
• Tania Bruzzese, Presidente dell’Assemblea Provinciale
• Giuseppe Ranuccio, Vicepresidente del Consiglio Regionale
Interverranno nel dibattito:
• Antonio Salvati, Giudice del Tribunale di Reggio Calabria
• Letterio De Domenico, Sostituto Procuratore di Palmi
A moderare l’incontro sarà Mimma Sprizzi, avvocata.
Le conclusioni saranno affidate a Nicola Irto, Senatore e Segretario regionale del PD Calabria.
L’evento rappresenta un’occasione di partecipazione democratica e di informazione, con l’obiettivo di fornire ai cittadini strumenti utili per una scelta consapevole in vista del referendum.