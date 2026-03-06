Palmi, l’8 marzo inaugurazione della sede elettorale del candidato a sindaco Francesco Cardone
Mar 06, 2026 - redazione
Domenica 8 marzo alle ore 18:30 sarà inaugurata a Palmi, in Corso Tenente Aldo Barbaro n. 46, la sede elettorale di Francesco Cardone, candidato a sindaco alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.
L’appuntamento rappresenterà il primo momento pubblico di incontro con la cittadinanza e l’avvio di un percorso politico fondato sull’ascolto e sulla partecipazione.
«Domenica non inauguriamo soltanto una sede – afferma Cardone – ma iniziamo un cammino che vogliamo costruire insieme alla città. Crediamo in una Palmi che sappia condividere idee ed energie, costruire progetti concreti e crescere insieme, come comunità».
La sede sarà uno spazio aperto al confronto con cittadini, associazioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di raccogliere proposte e contributi per il futuro della città.
«Il futuro di Palmi – conclude Cardone – non può essere il progetto di una sola persona. Deve nascere dalla partecipazione e dall’impegno di un’intera comunità».
All’inaugurazione sono invitati cittadini, sostenitori e tutti coloro che vorranno prendere parte a questo primo momento di incontro.