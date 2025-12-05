Palmi 2026 al voto, il luogotenente Tenente Giovanni Calabria candidato per il “gruppone” Mattiani rischia di mandare in tilt la corazzata Ranuccio alle prese con mal di pancia sulla candidatura Carbone

La vera novità politica del panorama palmese è la candidatura del luogotenente Giovanni Calabria, persona perbene amato sia a destra che a sinistra. Un carabiniere pronto a scendere in campo è una rarità nella nostra Regione. A Palmi ci sono due corazzate capeggiate da Peppe Ranuccio sindaco uscente e Peppe Mattiani, entrambi consiglieri regionali. Lo stesso voto alle ultime elezioni regionali è la dimostrazione calzante di una città divisa in due. Da un lato il consigliere del PD e vice presidente, dall’altro il capogruppo della lega. Inesistenti i partiti, tutto gira intorno ai due Giuseppe, come in una partita a scacchi.

Mattiani tira fuori dal cilindro la candidatura del luogotenente Calabria siciliano ma da 40 anni vive a Palmi . Persona stimata, legatissimo al mondo della chiesa. Alla vigilia della pensione. Dunque a breve sarà fuori dall’arma dei carabinieri per raggiunti limiti d’età. Mattiani e Ranuccio polarizzano oltre il 70 % del voto di appartenenza. Serve un candidato in grado di raggiungere il voto di opinione. La partita si gioca qui! Chi riesce ad indirizzare questa categoria di elettori vincerà la tornata elettorale della primavera 2026. In pratica serve un candidato in grado di prendere voti da entrambe le aree politiche. Nel cosiddetto centrodestra palmese la linea la indica Mattiani. I partiti tradizionali sono assenti . Alcuni sono in fase di ricostruzione, Fdl con un attivista che da poco è rientrato a Palmi, assente Forza Italia invece la Lega è rappresentata da Mattiani, poi liste civiche. Gianmarco Oliveri autocandidato a sindaco, alla fine si adeguerà alla maggioranza del “gruppone” Mattiani Dunque tutto gira intorno alla decisione di Giovanni Calabria se accetta o meno la candidatura a sindaco. Il centrosinistra a Palmi fa capo a Giuseppe Ranuccio la candidatura in pole postion, per sindaco è quella dell’ avv. Cardone. Ottima candidatura, ma con tanti mal di pancia nell’area del centrosinistra ad iniziare dal potente Celi. L’assessore comunale non è uno qualunque, in giunta con Ranuccio ed uomo forte con una base elettorale solida. Celi non vede di buon occhio la candidatura Carbone con un passato vicino all’estrema destra.

Tutto può succedere a Palmi…d’altronde è la politica! La partita a scacchi è appena iniziata, con giocatori abili. Siamo certi che la partita politica per eleggere il primo cittadino sarà al fotofinish, con i due “Peppe” protagonisti.