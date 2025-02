Packaging alimentare: novità e tendenze

L’industria del food packaging è in costante evoluzione. Da un lato, c’è la necessità di allinearsi agli obiettivi europei in fatto di sostenibilità, emissioni e impatto ambientale, dall’altro c’è l’esigenza di soddisfare al meglio le nuove aspettative dei consumatori, sempre più informati e consapevoli nelle scelte di acquisto.

Non bisogna poi dimenticare la sempre maggiore necessità di innovare, sfruttando le nuove tecnologie per portare il settore verso il futuro. Per tutti questi motivi, il packaging alimentare aziende produttrici sta necessariamente cambiando e guardando verso nuove direzioni.

In questo articolo analizziamo le novità più importanti e i nuovi trend che diventano nuove possibilità da seguire.

Sostenibilità

Il nuovo packaging alimentare delle aziende che operano nel settore del food ha ad oggi un obiettivo chiave: essere sostenibile. Questo significa che gli imballaggi del presente e ancora di più quelli del futuro devono essere green ed eco-friendly, cioè realizzati con materiali riciclabili, biodegradabili e compostabili e prodotti con un impatto ambientale ridotto.

Devono inoltre favorire l’economia circolare in fatto di riutilizzo e riduzione degli sprechi e dei rifiuti e ridurre l’uso della plastica, senza però abbassare efficienza e prestazioni. Tra i nuovi materiali per il packaging alimentare, le aziende stanno puntando su bioplastiche compostabili derivate da fonti rinnovabili, poliestere ad alta barriera (APET Mono) e imballaggi in PLA o derivati da cellulosa, anche ad alta barriera, che conferiscono un aspetto simil plastico, ma sono compostabili.

Personalizzazione e design

Altro elemento distintivo nel packaging per il settore alimentare è la personalizzazione. In questo senso, gli imballaggi diventano veri e propri strumenti di marketing strategici sfruttati per raccontare i valori del brand e rafforzare l’identità aziendale, ma anche migliorare l’esperienza del cliente, rendendola 100% su misura.

In fatto di design, cambiano le forme e le dimensioni non solo in favore di una migliore distribuzione e di un ottimale e più sostenibile utilizzo del prodotto, ma anche per dare all’estetica un ruolo di primo piano.

Le tendenze in questa direzione parlano di tipografia audace e illustrazioni artistiche per catturare l’attenzione, minimalismo per trasmettere eleganza e autenticità, forme inedite e palette di colori energici per suscitare emozioni e attirare lo sguardo e il ritorno a un packaging artigianale per esaltare la naturalizza del prodotto.

Ampio via libera si dà anche ai materiali premium per rendere gli imballaggi elementi di lusso che riflettono l’eccellenza del contenuto.

Innovazione e tecnologia

Il packaging alimentare delle aziende del food punta anche sull’innovazione. Stiamo parlando di nuovi imballaggi smart e interattivi, realizzati tramite l’integrazione di QR code, etichette NFC e tecnologie di tracciamento per un’esperienza di consumo coinvolgente.

Si stanno facendo largo anche i packaging con indicatori di freschezza (sensori che cambiano colore per indicare il deterioramento del cibo) e gli imballaggi attivi (che rilasciano sostanze antimicrobiche naturali per prolungare la shelf-life).

Infine, la tendenza che spopolerà nel prossimo futuro è il design 3D, che punta alla realizzazione dipackaging complessi e accattivanti, che offrono nuove possibilità di personalizzazione alle aziende e garantiscono una user-experience unica per i consumatori.