Melicuccà, Emanuele Oliveri presenta la sua candidatura a Sindaco con una lettera ai cittadini

Care amiche e cari amici,

scrivo questo messaggio con emozione, senso di responsabilità e una rinnovata determinazione.

Ho scelto di candidarmi a sindaco del nostro paese con la lista “Radici e Orizzonti”.

Per me questo non è un semplice inizio. È un ritorno.

Un ritorno che nasce da una storia che molti di voi conoscono, perché ho già avuto l’onore di essere il vostro sindaco e di servire questa comunità con passione e impegno.

A un certo punto, quel percorso si è interrotto. Non per mia scelta, ma per una legge che mi ha impedito di ricandidarmi. Una legge che ho sempre ritenuto ingiusta e che, nel tempo, è stata infatti modificata.

Oggi ho finalmente la possibilità di tornare.

Non per una rivincita personale, ma per portare a compimento un lavoro, una visione, un progetto che appartiene a tutti noi.

“Radici e Orizzonti” rappresenta pienamente il senso di questa candidatura:

le radici sono la nostra storia, la nostra identità, l’esperienza maturata insieme;

gli orizzonti sono il futuro che vogliamo costruire, con nuove idee, nuove energie e uno sguardo aperto al cambiamento.

Mi ricandido perché conosco questo paese,

ne conosco i bisogni, le difficoltà e le grandi potenzialità.

Mi ricandido perché credo che quanto fatto in passato possa essere una base solida su cui costruire nuove opportunità, soprattutto per i giovani, per le famiglie e per chi ogni giorno lavora con sacrificio.

Il nostro impegno è chiaro:

• una città più moderna, efficiente e sostenibile

• servizi più vicini ai cittadini

• sviluppo economico e nuove opportunità di lavoro

• attenzione concreta a chi è in difficoltà

• valorizzazione della nostra identità e del nostro territorio

Non prometto scorciatoie, ma serietà, trasparenza e presenza.

Se lo vorrete, sarò ancora una volta un sindaco tra la gente: pronto ad ascoltare, a confrontarmi e a decidere nell’interesse di tutti.

Questo ritorno non riguarda solo me.

Riguarda tutti noi.

Riguarda chi crede nelle proprie radici e ha il coraggio di guardare lontano, verso nuovi orizzonti.

Grazie di cuore.