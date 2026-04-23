Melicuccà, Emanuele Oliveri presenta la sua candidatura a Sindaco con una lettera ai cittadini
Apr 23, 2026 - redazione
Care amiche e cari amici,
scrivo questo messaggio con emozione, senso di responsabilità e una rinnovata determinazione.
Ho scelto di candidarmi a sindaco del nostro paese con la lista “Radici e Orizzonti”.
Per me questo non è un semplice inizio. È un ritorno.
Un ritorno che nasce da una storia che molti di voi conoscono, perché ho già avuto l’onore di essere il vostro sindaco e di servire questa comunità con passione e impegno.
A un certo punto, quel percorso si è interrotto. Non per mia scelta, ma per una legge che mi ha impedito di ricandidarmi. Una legge che ho sempre ritenuto ingiusta e che, nel tempo, è stata infatti modificata.
Oggi ho finalmente la possibilità di tornare.
Non per una rivincita personale, ma per portare a compimento un lavoro, una visione, un progetto che appartiene a tutti noi.
“Radici e Orizzonti” rappresenta pienamente il senso di questa candidatura:
le radici sono la nostra storia, la nostra identità, l’esperienza maturata insieme;
gli orizzonti sono il futuro che vogliamo costruire, con nuove idee, nuove energie e uno sguardo aperto al cambiamento.
Mi ricandido perché conosco questo paese,
ne conosco i bisogni, le difficoltà e le grandi potenzialità.
Mi ricandido perché credo che quanto fatto in passato possa essere una base solida su cui costruire nuove opportunità, soprattutto per i giovani, per le famiglie e per chi ogni giorno lavora con sacrificio.
Il nostro impegno è chiaro:
• una città più moderna, efficiente e sostenibile
• servizi più vicini ai cittadini
• sviluppo economico e nuove opportunità di lavoro
• attenzione concreta a chi è in difficoltà
• valorizzazione della nostra identità e del nostro territorio
Non prometto scorciatoie, ma serietà, trasparenza e presenza.
Se lo vorrete, sarò ancora una volta un sindaco tra la gente: pronto ad ascoltare, a confrontarmi e a decidere nell’interesse di tutti.
Questo ritorno non riguarda solo me.
Riguarda tutti noi.
Riguarda chi crede nelle proprie radici e ha il coraggio di guardare lontano, verso nuovi orizzonti.
Grazie di cuore.