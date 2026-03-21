Ottimo risultato del “Gemelli Careri” ai giochi della Chimica: Primi in Calabria e 21° a livello nazionale nella gara a squadre

L’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Careri” di Oppido Mamertina – Taurianova segna un

altro traguardo storico questa volta nel campo delle scienze. Gli studenti dell’istituto hanno

partecipato, lo scorso 19 marzo 2026, con risultati straordinari all’edizione 2025/2026 dei

“Giochi della Chimica”, la prestigiosa competizione organizzata dalla Società Chimica

Italiana (SCI) “sponsorizzata” del Ministero dell’Istruzione e del Merito per valorizzare le

eccellenze.

Nella graduatoria della gara a squadre, per la Categoria scuole non chimiche (che raccoglie

gli studenti dei licei e degli istituti tecnici non a indirizzo chimico), il “G. Careri” si è

posizionato al 21° posto nazionale. Si tratta di un risultato brillante, considerando che la

competizione ha visto la partecipazione di ben 477 squadre da tutta Italia. Con questo

piazzamento, l’Istituto si attesta inoltre come primo tra tutte le scuole calabresi partecipanti.

Il successo è frutto di un percorso di crescita promosso e stimolato dal Prof. Giuseppe Cutrupi

condotto in sinergia con la prof.ssa Caterina Longo, sapendo preparare e motivare gli studenti,

spingendoli a confrontarsi con passione in una competizione che mira a stimolare nei giovani

l’interesse per questa disciplina. L’esperienza è anche il risultato di un iter progettuale

propedeutico, nell’ambito di una iniziativa di ampliamento dell’Offerta Formativa prevista

nel P.T.O.F., che ha sicuramente contribuito all’apprezzabile successo.

Soddisfatto il Dirigente Scolastico Giuseppe Martino, che si congratula con il docente prof.

Giuseppe Cutrupi e con gli studenti: Valentina Zumbo, Milena Velonà e Pasquale Rechichi

per il brillante risultato conseguito. Accanto a loro, l’Istituto esprime profonda gratitudine per

l’encomiabile impegno di Aleandro Barbaro, Gabriel Longo, Claudia Foti, Margherita

Ieroianni, Salvatore Ascone, Francesco Floramo, Alex Fazzari e Michele Lumicisi, i quali,

hanno raggiunto apprezzabili risultati nella medesima competizione, tenutasi presso il Liceo

“Pitagora” di Rende nella sezione staccata di via Repaci.

Questi risultati restituiscono fiducia negli sforzi profusi e confermano che lo studio e

l’applicazione costante pagano sempre. Tali iniziative, oltre al valore agonistico,

rappresentano un fondamentale momento di orientamento: partecipando a queste sfide, gli

studenti possono scorgere passioni e attitudini da perseguire nel proprio futuro accademico e

professionale.

Gli studenti tornano da questa esperienza visibilmente edificati, pronti a diventare

ambasciatori di una cultura dell’impegno. L’Istituto “G. Careri”, orgoglioso dei propri ragazzi

e del supporto del corpo docente, continua a promuovere un’offerta formativa di alta qualità,

guardando già alle nuove sfide future con l’obiettivo di un costante miglioramento.